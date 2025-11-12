Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,14 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,310 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 542,6 Millionen BRL im Vergleich zu 597,7 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at