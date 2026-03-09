Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa hat am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,28 BRL gegenüber 0,350 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,80 Prozent auf 602,6 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 607,5 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,520 BRL eingefahren. Im Vorjahr waren 0,900 BRL je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,37 Prozent auf 2,33 Milliarden BRL aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,24 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at