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14.05.2026 06:31:29
Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -0,01 BRL. Ein Jahr zuvor waren 0,070 BRL je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,91 Prozent auf 506,4 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel hatte Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa 549,9 Millionen BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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