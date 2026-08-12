Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,01 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 523,5 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 18,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 639,4 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at