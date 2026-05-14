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14.05.2026 06:31:29
Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa : Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa ein EPS von 0,070 BRL in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 506,4 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 549,9 Millionen BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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