CIA de Minas Buenaventura mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CIA de Minas Buenaventura hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,890 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CIA de Minas Buenaventura ein Ergebnis je Aktie von -0,240 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat CIA de Minas Buenaventura mit einem Umsatz von insgesamt 253,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,29 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,040 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 900,50 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte CIA de Minas Buenaventura 676,50 Millionen USD umgesetzt.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,279 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 886,72 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at