Cia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro-CEG: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro-CEG präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Cia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro-CEG mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 5,35 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at