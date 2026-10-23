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23.10.2026 06:31:29
CIA ELETRICIDADE EST DA BAHIA - COELBA gewährte Anlegern Blick in die Bücher
CIA ELETRICIDADE EST DA BAHIA - COELBA hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
CIA ELETRICIDADE EST DA BAHIA - COELBA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,910 BRL je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat CIA ELETRICIDADE EST DA BAHIA - COELBA mit einem Umsatz von insgesamt 4,48 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,70 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 4,66 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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