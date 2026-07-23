CIA ELETRICIDADE EST DA BAHIA - COELBA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CIA ELETRICIDADE EST DA BAHIA - COELBA lud am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 BRL. Im Vorjahresviertel hatte CIA ELETRICIDADE EST DA BAHIA - COELBA 2,67 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat CIA ELETRICIDADE EST DA BAHIA - COELBA mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 5,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at