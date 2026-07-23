|
23.07.2026 06:31:29
CIA ELETRICIDADE EST DA BAHIA - COELBA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CIA ELETRICIDADE EST DA BAHIA - COELBA lud am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 BRL. Im Vorjahresviertel hatte CIA ELETRICIDADE EST DA BAHIA - COELBA 2,67 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat CIA ELETRICIDADE EST DA BAHIA - COELBA mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 5,75 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.