CIA ELETRICIDADE EST DA BAHIA - COELBA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CIA ELETRICIDADE EST DA BAHIA - COELBA hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 BRL, nach 1,08 BRL im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 4,70 Milliarden BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,86 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at