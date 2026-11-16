Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) 0,050 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,17 Milliarden USD – ein Plus von 11,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) 1,95 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at