CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG lud am 20.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,350 BRL je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,50 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 11,18 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,71 BRL ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 BRL je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 42,75 Milliarden BRL, während im Vorjahr 39,82 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at