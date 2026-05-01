Cia Energetica de Pernambuco - CELPE A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cia Energetica de Pernambuco - CELPE A hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Cia Energetica de Pernambuco - CELPE A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 BRL je Aktie gewesen.

Cia Energetica de Pernambuco - CELPE A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,44 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,03 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at