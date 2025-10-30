|
Cia Energetica de Pernambuco - CELPE A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cia Energetica de Pernambuco - CELPE A hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 BRL gegenüber -0,500 BRL im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Cia Energetica de Pernambuco - CELPE A 2,17 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,87 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
