Cia Energetica de Pernambuco - CELPE A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cia Energetica de Pernambuco - CELPE A hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 BRL gegenüber -0,500 BRL im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Cia Energetica de Pernambuco - CELPE A 2,17 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,87 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at