Cia Energetica de Pernambuco - CELPE B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cia Energetica de Pernambuco - CELPE B lud am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,04 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,25 Milliarden BRL, während im Vorjahreszeitraum 2,05 Milliarden BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at