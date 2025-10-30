Cia Energetica de Pernambuco - CELPE B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cia Energetica de Pernambuco - CELPE B hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,09 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,560 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,32 Prozent auf 2,17 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,87 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at