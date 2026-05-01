Cia Energetica de Pernambuco - CELPE B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cia Energetica de Pernambuco - CELPE B hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cia Energetica de Pernambuco - CELPE B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,44 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 2,03 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at