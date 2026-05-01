|
01.05.2026 06:31:29
Cia Energetica de Pernambuco - CELPE B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Cia Energetica de Pernambuco - CELPE B hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cia Energetica de Pernambuco - CELPE B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,44 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 2,03 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!