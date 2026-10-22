|
22.10.2026 06:31:29
CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,20 BRL gegenüber 0,080 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,17 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,28 Milliarden BRL ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!