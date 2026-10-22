CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,20 BRL gegenüber 0,080 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,17 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,28 Milliarden BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at