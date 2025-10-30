CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,500 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,17 Milliarden BRL gegenüber 1,87 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at