CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,49 BRL je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,25 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 2,05 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at