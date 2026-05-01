CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 BRL gegenüber 1,06 BRL im Vorjahresquartal.

CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,44 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,03 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at