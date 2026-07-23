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23.07.2026 06:31:29
Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,96 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 BRL je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,03 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden BRL in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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