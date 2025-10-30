Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern A stellte am 27.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,08 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 911,0 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at