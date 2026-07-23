Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern B hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,96 BRL. Im letzten Jahr hatte Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern B einen Gewinn von 1,35 BRL je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,88 Prozent auf 1,03 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,02 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at