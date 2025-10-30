Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern B ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern B die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,22 Prozent auf 1,08 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 911,0 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at