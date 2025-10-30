Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,670 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 911,0 Millionen BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,08 Milliarden BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at