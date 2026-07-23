Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern präsentierte am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,97 BRL gegenüber 1,35 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1,03 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cia Energetica do Rio Grande do Norte Cosern 1,02 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at