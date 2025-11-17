CIA GOIAS DE PARTICIPACOES - GOIASPAR: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CIA GOIAS DE PARTICIPACOES - GOIASPAR hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,82 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,030 BRL je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,4 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 7,6 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum.

