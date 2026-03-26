Cia Habitasul de Participacoes A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cia Habitasul de Participacoes A stellte am 24.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,51 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cia Habitasul de Participacoes A ein EPS von 2,06 BRL je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Cia Habitasul de Participacoes A 10,8 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,0 Millionen BRL umgesetzt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,59 BRL eingefahren. Im Vorjahr waren 1,52 BRL je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Cia Habitasul de Participacoes A mit einem Umsatz von insgesamt 67,74 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 53,49 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 26,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at