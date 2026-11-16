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16.11.2026 06:31:29
Cia Habitasul de Participacoes A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cia Habitasul de Participacoes A hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,510 BRL je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,7 Millionen BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,3 Millionen BRL.
Redaktion finanzen.at
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