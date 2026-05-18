Cia Habitasul de Participacoes A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cia Habitasul de Participacoes A ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cia Habitasul de Participacoes A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 1,77 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cia Habitasul de Participacoes A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,800 BRL in den Büchern gestanden.

Cia Habitasul de Participacoes A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,4 Millionen BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,5 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at