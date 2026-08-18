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18.08.2026 06:31:29
Cia Habitasul de Participacoes A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cia Habitasul de Participacoes A hat am 15.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Cia Habitasul de Participacoes A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,84 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,780 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 46,34 Prozent auf 8,9 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel hatte Cia Habitasul de Participacoes A 16,6 Millionen BRL umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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