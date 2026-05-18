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18.05.2026 06:31:29
Cia Habitasul de Participacoes B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cia Habitasul de Participacoes B hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 0,06 BRL gegenüber 26,46 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
Mit einem Umsatz von 18,4 Millionen BRL, gegenüber 32,5 Millionen BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,47 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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