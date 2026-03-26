Cia Habitasul de Participacoes B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cia Habitasul de Participacoes B hat sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 182,41 BRL. Im letzten Jahr hatte Cia Habitasul de Participacoes B einen Gewinn von 68,16 BRL je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,8 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 17,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,0 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 251,58 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50,41 BRL je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Cia Habitasul de Participacoes B im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 26,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 67,74 Millionen BRL. Im Vorjahr waren 53,49 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at