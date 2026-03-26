26.03.2026 06:31:28

Cia Habitasul de Participacoes B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cia Habitasul de Participacoes B hat sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 182,41 BRL. Im letzten Jahr hatte Cia Habitasul de Participacoes B einen Gewinn von 68,16 BRL je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,8 Millionen BRL – das entspricht einem Minus von 17,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,0 Millionen BRL in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 251,58 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50,41 BRL je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Cia Habitasul de Participacoes B im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 26,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 67,74 Millionen BRL. Im Vorjahr waren 53,49 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen