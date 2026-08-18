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18.08.2026 06:31:29
Cia Habitasul de Participacoes B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Cia Habitasul de Participacoes B hat am 15.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 27,99 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cia Habitasul de Participacoes B ein Ergebnis je Aktie von 25,88 BRL vermeldet.
Cia Habitasul de Participacoes B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,9 Millionen BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 46,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,6 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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