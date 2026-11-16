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16.11.2026 06:31:29
Cia Habitasul de Participacoes B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Cia Habitasul de Participacoes B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,15 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 25,88 BRL je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cia Habitasul de Participacoes B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,3 Millionen BRL im Vergleich zu 7,7 Millionen BRL im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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