CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES hat am 15.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,77 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES 0,710 BRL je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 8,9 Millionen BRL, gegenüber 16,6 Millionen BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 46,34 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at