CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,36 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 BRL je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,48 Prozent auf 7,3 Millionen BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,7 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at