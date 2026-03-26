26.03.2026 06:31:28

CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES ließ sich am 24.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,01 BRL gegenüber 1,87 BRL im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,8 Millionen BRL – eine Minderung von 17,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,0 Millionen BRL eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 6,90 BRL je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES ein Gewinn pro Aktie von 1,38 BRL in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 26,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 67,74 Millionen BRL im Vergleich zu 53,49 Millionen BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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