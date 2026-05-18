CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CIA HABITASUL DE PARTICIPACOES hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,61 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,730 BRL je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32,5 Millionen BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18,4 Millionen BRL.

Redaktion finanzen.at