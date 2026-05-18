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18.05.2026 06:31:29
CIA INDUSTRIAL CATAGUASES: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
CIA INDUSTRIAL CATAGUASES lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,08 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CIA INDUSTRIAL CATAGUASES 24,33 BRL je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 51,0 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 70,8 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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