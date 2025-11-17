CIA INDUSTRIAL CATAGUASES: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CIA INDUSTRIAL CATAGUASES hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 39,03 BRL, nach 57,77 BRL im Vorjahresvergleich.

CIA INDUSTRIAL CATAGUASES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,9 Millionen BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,7 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at