Cia Industrial Cataguases hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cia Industrial Cataguases hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39,03 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cia Industrial Cataguases ein EPS von 57,77 BRL je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 77,7 Millionen BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74,9 Millionen BRL.

