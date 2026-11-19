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19.11.2026 06:31:28
CIA INDUSTRIAL CATAGUASES: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
CIA INDUSTRIAL CATAGUASES hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,45 BRL, nach 39,03 BRL im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat CIA INDUSTRIAL CATAGUASES mit einem Umsatz von insgesamt 67,1 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,9 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 10,53 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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