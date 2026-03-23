23.03.2026 06:31:29
CIA INDUSTRIAL CATAGUASES: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
CIA INDUSTRIAL CATAGUASES hat am 20.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 7,76 BRL. Im letzten Jahr hatte CIA INDUSTRIAL CATAGUASES einen Gewinn von 25,13 BRL je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 55,9 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 22,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72,0 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 108,71 BRL. Im Vorjahr hatte CIA INDUSTRIAL CATAGUASES 159,93 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 302,23 Millionen BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 285,51 Millionen BRL.
Redaktion finanzen.at
