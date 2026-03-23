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23.03.2026 06:31:29
Cia Industrial Cataguases stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cia Industrial Cataguases stellte am 20.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18,89 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 27,36 BRL je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 55,9 Millionen BRL, gegenüber 72,0 Millionen BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,44 Prozent präsentiert.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 119,84 BRL gegenüber 176,04 BRL je Aktie im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Cia Industrial Cataguases im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 285,51 Millionen BRL. Im Vorjahr waren 302,23 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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