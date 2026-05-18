Cia Industrial Cataguases stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cia Industrial Cataguases lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,95 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cia Industrial Cataguases ein EPS von 26,63 BRL in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 51,0 Millionen BRL – eine Minderung von 27,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 70,8 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at