Cia Industrial Cataguases veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,45 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 39,03 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 67,1 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 74,9 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at