Cia Industrial Schlosser: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cia Industrial Schlosser hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,18 BRL je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 BRL je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at