09.02.2026 06:31:29
Cia Industrial Schlosser SA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cia Industrial Schlosser SA äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,290 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cia Industrial Schlosser SA 31,38 BRL je Aktie generiert.
